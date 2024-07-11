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Лига Европы: "Ружомберок" и "Тобол" – итоги

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 00:08 Фото: Instagram/fctobol
11 июля в первом отборочном раунде Лиги Европы прошел матч "Ружомберок" – "Тобол", сообщает Zakon.kz.

По прибытии в город Ружомберок (Словакия), наши футболисты выглядели более чем сосредоточенно.

Также был опубликован состав команды.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 00:08

Фото: Instagram/fctobol

Но сенсации для казахстанских болельщиков не произошло. Тобольцы проиграли со счетом 5:2.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 00:08

Фото: X/MFK_Ruzomberok

Ответный матч пройдет 18 июля в 20:00 в городе Костанай. Победитель этой пары встретится с турецким клубом "Трабзонспор".

А для зрителей Евро-2024 мы сообщили дату и время финала.

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