Лига Европы: "Ружомберок" и "Тобол" – итоги
Фото: Instagram/fctobol
11 июля в первом отборочном раунде Лиги Европы прошел матч "Ружомберок" – "Тобол", сообщает Zakon.kz.
По прибытии в город Ружомберок (Словакия), наши футболисты выглядели более чем сосредоточенно.
Также был опубликован состав команды.
Фото: Instagram/fctobol
Но сенсации для казахстанских болельщиков не произошло. Тобольцы проиграли со счетом 5:2.
Фото: X/MFK_Ruzomberok
Ответный матч пройдет 18 июля в 20:00 в городе Костанай. Победитель этой пары встретится с турецким клубом "Трабзонспор".
А для зрителей Евро-2024 мы сообщили дату и время финала.
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