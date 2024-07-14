Финал Евро-2024: после первого тайма счет матча Испания-Англия не открыт

Сборные Испании и Англии, которые в эти минуты ведут борьбу за золото Евро-2024, ведут упорную борьбу – играют вничью. Счет после первого тайма не открыт, сообщает Zakon.kz.

Испанцы в первой половине игры владели мячом 70% времени, а англичане — 30%.

По информации Championat.com, за первый тайм команды на двоих нанесли всего один удар в створ — в компенсированное время полузащитник сборной Англии Фил Фоден пробил по воротам Уная Симона.

Ранее сообщалось, что в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.