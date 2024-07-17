12 арбитров из Казахстана будут работать на Олимпийских играх в Париже

16 июля стало известно, что 12 казахстанских арбитров будут работать на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета, в число арбитров, получивших приглашение судить на Олимпийские игры вошли:

Алуа Бектурова будет судить соревнования по художественной гимнастике;

Ольга Соловьева – арбитр в тяжелой атлетике;

Алия Каримова – артистическое плавание;

Юлия Игнатченко и Меруерт Каукеева будут судить теннисистов;

Тимур Амирбеков – арбитр в спортивной гимнастике;

Евгений Дьякокин – фехтование, сабля;

Евгений Михеев – арбитр у баскетболистов;

Ерик Жумабеков и Игорь Лигай – арбитры в борьбе;

Алишер Алтаев и Ермек Суйениш будут арбитрами у боксеров.

Для Тимура Амирбекова это уже четвертая Олимпиада. До этого он работал на Олимпийских играх в Афинах, в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

"Также за всю свою карьеру я был судьей на 18 чемпионатах мира. В последний раз это случилось в 2022 года в Ливерпуле. По итогам того ЧМ я вошел в пятерку лучших судей. Это автоматически дало мне право поработать на Олимпийских играх в Париже". Тимур Амирбеков

Фото: Instagram/alua_bekturova

Судья международной категории по художественной гимнастике Алуа Бектурова имеет опыт работы на юношеских ОИ в Буэнос-Айресе в 2018 году. Также она была приглашена на Олимпиаду в Токио в качестве резервного судьи. В ее судейской копилке немало ЧМ и этапов Кубка мира.

Также стало известно, что отечественные телеканалы будут в прямом эфире транслировать Олимпийские игры.