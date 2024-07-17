12 арбитров из Казахстана будут работать на Олимпийских играх в Париже
Фото: Instagram/paris2024
16 июля стало известно, что 12 казахстанских арбитров будут работать на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального олимпийского комитета, в число арбитров, получивших приглашение судить на Олимпийские игры вошли:
- Алуа Бектурова будет судить соревнования по художественной гимнастике;
- Ольга Соловьева – арбитр в тяжелой атлетике;
- Алия Каримова – артистическое плавание;
- Юлия Игнатченко и Меруерт Каукеева будут судить теннисистов;
- Тимур Амирбеков – арбитр в спортивной гимнастике;
- Евгений Дьякокин – фехтование, сабля;
- Евгений Михеев – арбитр у баскетболистов;
- Ерик Жумабеков и Игорь Лигай – арбитры в борьбе;
- Алишер Алтаев и Ермек Суйениш будут арбитрами у боксеров.
Для Тимура Амирбекова это уже четвертая Олимпиада. До этого он работал на Олимпийских играх в Афинах, в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
"Также за всю свою карьеру я был судьей на 18 чемпионатах мира. В последний раз это случилось в 2022 года в Ливерпуле. По итогам того ЧМ я вошел в пятерку лучших судей. Это автоматически дало мне право поработать на Олимпийских играх в Париже".Тимур Амирбеков
Фото: Instagram/alua_bekturova
Судья международной категории по художественной гимнастике Алуа Бектурова имеет опыт работы на юношеских ОИ в Буэнос-Айресе в 2018 году. Также она была приглашена на Олимпиаду в Токио в качестве резервного судьи. В ее судейской копилке немало ЧМ и этапов Кубка мира.
Также стало известно, что отечественные телеканалы будут в прямом эфире транслировать Олимпийские игры.
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