Словенец Погачар с большим преимуществом выиграл "Тур де Франс-2024"

21 июля завершился очередной сезон знаменитой веломногодневки "Тур де Франс". Заключительный этап в индивидуальной разделке выиграл словенский гонщик Тадей Погачар, которому досталась и победа в генеральной классификации, сообщает Zakon.kz.

Победитель "Джиро-2024", словенец Тадей Погачар победил в общем зачете "Большой Петли" с отрывом от преследователей минимум на 6 минут и 17 секунд. На последнем 21-м этапе "Тур де Франс" лидер UAE Emirates не имел себе равных в индивидуальная гонке с раздельным стартом на 33,7 км, между Монако и Ницца.

Стоит отметить, что для Погачара это третий выигранный "Тур де Франс", ранее он побеждал здесь в 2020 и 2021 годах.

Что касаемо представителей казахстанской велогруппы "Астана", то на 21-м этапе французской гонки в топ-10 лучших сумел втиснуться колумбиец Харольд Техада. Он закончил разделку на 8-ой позиции.

Подводя итоги нынешнего сезона французского Гранд-Тура, стоит отметить, что для команды Astana Qazaqstan Team он стал трудным. По ходу соревнований четыре наших спортсмена сошли с гонки, один из них - Микеле Гадзоли покинул ее уже на первом этапе. Чуть позже за ним последовали Алексей Луценко, Евгений Федоров и Михаель Морков.

Все же "Тур де Франс-2024" войдет в историю мирового велоспорта рекордной победой нашего знаменитого спринтера Марка Кэвендиша. Британец выиграл пятый этап.