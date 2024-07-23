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Впервые знаменосцем сборной США на Олимпиаде в Париже станет мужчина-баскетболист

США, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 05:35 Фото: Instagram/kingjames
39-летняя звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс станет первым мужчиной-баскетболистом, которому доверили нести флаг США на церемонии открытия Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Баскетболист, на счету которого "золото" Игр в Пекине и Лондоне, а также "бронза" Олимпиады в Афинах, назвал невероятной честью назначение знаменосцем сборной. Информация о выборе его кандидатуры опубликована 22 июля на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитетов США.

США, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 05:35

Фото: Instagram/kingjames

Оказалось, что ранее у сборной США только два представителя баскетбола были выбраны для этой роли. В обоих случаях ими были женщины: Сью Бёрд в Токио и Дон Стэйли в Афинах.

В паре с Леброном будет женщина, ее имя станет известно в ближайшее время. Всего в команду США на Играх вошли 592 спортсмена, из них 350 примут участие в церемонии открытия.

Также стало известно, что 600 волонтерам Олимпийских игр будут будут наносить макияж косметикой от певицы Рианны.

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