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Аэропорты и вокзалы Казахстана по-своему поздравили спортсменов с победами на ОИ

поздравления с победой на ОИ, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 23:15 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
27 июля все крупные экраны и билборды аэропортов и вокзалов Казахстана пестрят фотографиями и видео казахстанских победителей Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

Ролики об этом распространила через социальные сети пресс-служба Министерства туризма и спорта.

"Сотрудники транспортной отрасли (железнодорожники, авиаторы, дорожники) поздравляют казахстанских спортсменов с победами на Олимпийских Играх 2024, проходящих в Париже!" – заявили в министерстве.


Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

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Министерство туризма и спорта РК Сметов Елдос Казахстан Париж Франция 2024 год Олимпийские игры
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