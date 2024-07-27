Аэропорты и вокзалы Казахстана по-своему поздравили спортсменов с победами на ОИ

27 июля все крупные экраны и билборды аэропортов и вокзалов Казахстана пестрят фотографиями и видео казахстанских победителей Олимпиады в Париже, сообщает Zakon.kz.

Ролики об этом распространила через социальные сети пресс-служба Министерства туризма и спорта.

"Сотрудники транспортной отрасли (железнодорожники, авиаторы, дорожники) поздравляют казахстанских спортсменов с победами на Олимпийских Играх 2024, проходящих в Париже!" – заявили в министерстве.





Ранее сообщалось, что Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсмена со значимой победой. В активе Казахстана теперь две медали. До этого "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.