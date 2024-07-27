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Париж-2024: Казахстан примет участие в разыгрывании двух комплектов медалей

Париж-2024: Казахстан примет участие в разыгрывании двух комплектов медалей, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 04:22 Фото: Министерство туризма и спорта РК
28 июля в воскресенье на ОИ выступят 14 спортсменов в восьми видах спорта: бадминтон, академическая гребля, пулевая стрельба, дзюдо, фехтование, теннис, настольный теннис, бокс. Казахстан будет участвовать в разыгрывании двух комплектов медалей по двум видам спорта, передает Zakon.kz.

В Минтуризма и спорта уточнили, что медали будут разыграны в дзюдо: Г.Кыргызбаев – 66 кг, фехтовании дисциплине шпага одиночное: В.Шарлаимов, Р.Курбанов, Э.Алимжанов.

В остальных 6 видах спорта пройдет квалификационный период.

Дзюдо

Г.Кыргызбаев попадает в группу "С". В первой схватке, в 1/16 финала, выступает против Давид Гарсия Торне (Испания, серебряный призер Европы 2023), шесть раз встречались, трижды одержал победу Гусман.

Фехтование

В.Шарлаимов в 1/32 финала выходит против Х.Саннер (ЮАР), Р.Курбанов в 1/16 финала выходит против Х.Элкорд (Марокко) и Э.Алимжанов выходит против Л.Мидлтон (Франция).

Бадминтон

Д.Панарин встречается с К.Нишимото (Япония) в группе “D”, К.Нишимото является бронзовым призером Азиатских игр 2023.

Пулевая стрельба

А.Алтухова и А.Ле выступают в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (женщины).

И.Сатпаев выступает в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м (мужчины).

Академическая гребля

В.Яковлев в квалификации 27 июля занял 5 место, таким образом он выступает в утешительном третьем заезде, где должен занять 1-2 место, что позволит участвовать далее в полуфинале и финале.

Бокс

Впервые выходят 3 спортсмена: первым в 1/8 финала выходит А.Оралбай против О.Олаоре (Нигерия). Далее в 1/16 финала А.Шымбергенов против З.Еашаш (Иордания), Асланбек выигрывал противника дважды. Третьим в 1/16 финала выступает Н.Кызайбай против Г.Соррентино (Италия) - серебряная призерка ЧЕ-2022, бронзовая призерка ЕИ-2023.

Теннис

А.Шевченко выходит против Я.Менсик (Чехия) – сопернику 18 лет, 81 ракетка мира.

Ранее дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

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