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ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана в среду 31 июля

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:00 Фото: Instagram/paris2024
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 31 июля, сообщает Zakon.kz.

Как заявлено на официальном сайте ведомства, нас ожидает три захватывающих финальных поединка и ряд, не менее важных спортивных встреч.

В 12:00 в пулевой стрельбе выходят казахстанцы Константин Малиновский и Ислам Сатпаев. Винтовка с трех позиций 50 м, квалификация. В это же время квалификация по стендовой стрельбе у Марии Дмитриенко. При благоприятном исходе финал запланирован в 18:30.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:00

Мария Дмитриенко, фото: Instagram/qaz_team_official

В 13:00 финал по триатлону. Участвует Екатерина Шабалина. Следом бокс. В 13:16 Махмуд Сабырхан в 1/8 финала встречается с боксером из Испании в весовой категории 57 кг, а Валентина Хальзова выйдет на боксерский ринг в 00:36. Там в 1/8 финала ее ждет встреча с соперницей из Панамы.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:00

Валентина Хальзова, фото: Instagram/valentina_khalzova

В 18:00 соревнования по настольному теннису. В 1/8 выступит Кирилл Герасименко. Его соперником стал спортсмен из Египта.

В 18:30 финал по спортивной гимнастике. В многоборье посоревнуется Милад Карими.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 06:00

Милад Карими, фото: Instagram/milad_milka

Подведены итоги соревнований казахстанских спортсменов за 30 июля.

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