Олимпийские игры: 2 августа выступят 14 спортсменов Казахстана
Фото: Instagram/sertayyerlik
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 2 августа, сообщает Zakon.kz.
По данным главного спортивного ведомства страны, сегодня 14 казахстанских атлетов сразятся в восьми видах спорта.
Фото: пресс-служба МТС РК
Фото: пресс-служба МТС РК
В первый день августа ведомство опубликовало видео с пожеланиями гостей Олимпиады нашим спортсменам, которые выразили свою поддержку на фоне главного символа Парижа.
А результаты наших атлетов по итогам 1 августа не такие радостные, как эмоции зарубежных болельщиков.
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