Олимпийские игры: 2 августа выступят 14 спортсменов Казахстана

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 2 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным главного спортивного ведомства страны, сегодня 14 казахстанских атлетов сразятся в восьми видах спорта.

Фото: пресс-служба МТС РК

Фото: пресс-служба МТС РК

В первый день августа ведомство опубликовало видео с пожеланиями гостей Олимпиады нашим спортсменам, которые выразили свою поддержку на фоне главного символа Парижа.

А результаты наших атлетов по итогам 1 августа не такие радостные, как эмоции зарубежных болельщиков.