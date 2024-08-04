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Нариман Курбанов не оправдал ожиданий своих поклонниц

Серебряный призер Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 04:32 Фото: Instagram/n_kkz
Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов огорчил поклонниц своим заявлением, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, слова казахстанского гимнаста стали неожиданностью для многих его поклонниц, но обрадовали девушку спортсмена. Он заявил о своем намерении жениться на ней.

"Меня девушка уже заждалась, конечно, Аида. Я ей уже три года обещаю: вот олимпийские игры пройдут, дотерпи до олимпийских игр и все будет". Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов

Спортсмен обещает сдержать свое слово.

3 августа казахстанский гимнаст Нариман Курбанов принес нашей стране историческую серебряную медаль ХХХIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

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