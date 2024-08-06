Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту
Фото: МТС РК
Ислам Байрамуков 6 августа назначен на должность омбудсмена по спорту – внештатного советника министра туризма и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили сегодня в МТС РК.
Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Он является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе и двукратным обладателем Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Также он чемпион восточноазиатских игр, неоднократный чемпион страны.
Ранее сообщалось, что назначен новый заместитель акима Астаны.
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