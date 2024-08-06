Серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ислам Байрамуков стал омбудсменом по спорту

Ислам Байрамуков 6 августа назначен на должность омбудсмена по спорту – внештатного советника министра туризма и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили сегодня в МТС РК.

Ислам Байрамуков родился 12 июня 1971 года в селе Каменка района Турара Рыскулова Жамбылской области.

Он является серебряным призером Олимпиады в Сиднее по вольной борьбе и двукратным обладателем Кубка Азии. В 2000 году стал чемпионом Азии. Также он чемпион восточноазиатских игр, неоднократный чемпион страны.

Ранее сообщалось, что назначен новый заместитель акима Астаны.

