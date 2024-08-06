7 августа: как сегодня казахстанцы выступят на Олимпиаде в Париже
Фото: pixabay
7 августа казахстанские атлеты проявят себя на Олимпиаде в Париже по четырем дисциплинам, сообщает Zakon.kz.
Публикуем программу выступления казахстанцев на 7 августа.
- 13:40. Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация
Бекарыс Раматулла
Прямой эфир: телеканал Qazsport
- 14:30. Греко-римская борьба, до 87 кг (мужчины). Предварительные раунды
Нурсултан Турсунов
Прямой эфир: телеканал "Жибек Жолы"
- 14:40. Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка, 1000 метров (мужчины). Квалификация
Сергей Емельянов
Прямой эфир: телеканал Qazsport
- 15:37. Тхэквондо, до 58 кг (мужчины). 1/8 финала
Самирхон Абабакиров — Вито Делл’Акуила
Прямой эфир: телеканал "Хабар"
- 8 августа, 01:51. Бокс, до 80 кг (мужчины). Финал
Нурбек Оралбай — Александр Хижняк (Украина)
Прямой эфир: телеканал "Хабар"
6 августа одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.
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