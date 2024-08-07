Футбольные арбитры УЕФА в пьяном состоянии украли дорожный знак

Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял украли дорожный знак, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В итоге они угодили в вытрезвитель и были отстранены от работы в системе VAR матча еврокубков между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс", сообщает Zakon.kz.

Как передает Weszlo, польские рефери 6 августа должны были обслуживать матч квалификации Лиги чемпионов в Киеве в качестве судей системы видео-просмотра VAR.

Причиной отстранения этих арбитров стало то, что они накануне игры были задержаны полицией города Люблина. Их обвиняют в краже дорожного знака в состоянии алкогольного опьянения.

"Примерно в 01:40 получили сообщение о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Все мужчины были пьяными, и в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель". Заявление полиции города Люблина

Вместо задержанных арбитров на матч "Динамо" и "Глазго Рейнджерс" позже были делегированы судьи Томаш Квятковски и Павел Малец.

Сам же поединок, который прошел вечером 6 августа, завершился боевой ничьей – 1:1. На гол "динамовца" Андрея Ярмоленко на 94-й минуте ответил форвард гостей Сирил Дессерс.