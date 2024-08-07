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Париж-2024: Рекордсменка Европы сделала предложение своему парню после финиша

Легкая атлетика Предложение Парню , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 17:21 Фото: Instagram/alicefinot
Вечером 6 августа французская легкоатлетка, чемпионка Европы Элис Фино совершила необычный поступок. После финального забега на Олимпиаде-2024 она сделала предложение возлюбленному, который наблюдал за ее выступлением на трибунах, сообщает Zakon.kz.

По сведениям L’Équipe, 33-летняя бегунья заняла четвертое место на дистанции 3000 метров с препятствиями, при этом установив рекорд Европы, который сейчас равняется 8 минутам и 58,67 секунды.

Легкая атлетика Предложение Мужчине, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 17:21

Фото: Instagram/alicefinot

Сразу после финиша Элис подбежала к своему парню, который сидел на трибунах, и сделала ему предложение, встав на колено. Мужчина сразу дал свое согласие.


"Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это счастливое число. А мы с ним вместе уже девять лет. Люблю нестандартные поступки. Он ранее не делал мне предложение, и я сказала себе, что, возможно, должна сделать это сама. Подарила ему значок, с которым бежала, на нем написано "Любовь в Париже". Элис Фино

Подобных историй с предложениями руки и сердца со стороны спортсменов можно увидеть немало. Но в основном на такие поступки идут мужчины.

О своем желании жениться уже в ближайшее время заявил в Париже казахстанский гимнаст Нариман Курбанов, серебряный призер Олимпийских игр-2024.   

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