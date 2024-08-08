Олимпиада 2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 9 августа

Фото: pexels

9 августа 2024 года казахстанцы в очередной раз выступят на Олимпиаде в Париже. На этот раз они представят Казахстан в пяти видах спорта, сообщает Zakon.kz.

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