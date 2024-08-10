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Париж-2024: Сборная Испании сотворила футбольный "требл" нынешнего года

Футбол Чемпион Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 10:05 Фото: Instagram/sefutbol
Сборная Испания по футболу в разных возрастных категориях достигла впечатляющего результата в 2024 году. Поздно вечером 9 августа "Ла Роха" выиграла Олимпиаду (U-23), недавно основная сборная и команда U-19 стали победителями Евро, сообщает Zakon.kz.

Сборная Испании добилась феноменального успеха, завоевав сразу три трофея в 2024 году. Богатую копилку "красной фурии" дополнили подопечные Санти Дении (U-23), которые обыграли Францию в финале олимпийского футбольного турнира со счетом 5:3.

Стоит напомнить, что победу на пути к футбольному "треблу" сначала проложила главная испанская дружина, победившая на чемпионате Европы-2024 в Германии. Затем "золото" добыли молодые футболисты, которые выиграли европейское первенство до 19 лет.

Вдобавок ко всему, в 2024 году мадридский "Реал" 15-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Необходимо заметить, что Испания взяла "золото" футбольного турнира Олимпиады второй раз в своей истории и впервые с 1992 года.

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