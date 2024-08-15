Рыбакина уступила канадской теннисистке на старте соревнований в Цинциннати

В Цинциннати (США) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила канадке Лейле Фернандес (27 WTA) во втором круге турнира, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Счет в очном противостоянии сравнялся – 1:1.



Рыбакина проводила первый матч с Уимблдона. Олимпиаду и Открытый чемпионат Канады она пропустила из-за болезни.

Фернандес, при счете 5:6 во втором сете отыгравшая двойной матчбол на приеме, седьмой раз победила соперницу из Топ-10 (при 15 поражениях). В 1/8 финала соревнований в Цинциннати она сразится с россиянкой Дианой Шнайдер или американкой Эшлин Крюгер.