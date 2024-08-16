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Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского в Каире

Футбол Смерь Полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:48 Фото: Instagram/ZscOfficial
15 августа арестован 26-летний защитник сборной Египта и футбольного клуба "Замалек" Ахмед Фаттух за смерть сотрудника правоохранительных органов. В момент ДТП спортсмен находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Foxsports, египетский футболист сбил полицейского на своем автомобиле. Он обвиняется в непредумышленном убийстве.

Судебные инстанции Египта заявили, что Фаттух ехал на большой скорости и под воздействием наркотиков совершил наезд на переходившего дорогу полицейского.

Футбол Смерть Полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 10:48

Фото: Instagram/zscofficial

В данный момент футболист заключен под стражу, и экспертиза обнаружила следы наркотических средств в крови подозреваемого.

Администрация клуба "Замалек" не отказалась от помощи в отношении своего игрока, пригласив юристов для его защиты.

Между тем на Кубке президента РК по хоккею зафиксирована первая сенсация. Сборная Казахстана разгромила флагмана отечественного хоккея команду "Барыс" со счетом 5:0.

Здесь также нужно отметить, что подопечные Олега Болякина в первый день соревнований сами были биты хоккеистами "Лады" – 1:7.

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