Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского в Каире

15 августа арестован 26-летний защитник сборной Египта и футбольного клуба "Замалек" Ахмед Фаттух за смерть сотрудника правоохранительных органов. В момент ДТП спортсмен находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Foxsports, египетский футболист сбил полицейского на своем автомобиле. Он обвиняется в непредумышленном убийстве.

Судебные инстанции Египта заявили, что Фаттух ехал на большой скорости и под воздействием наркотиков совершил наезд на переходившего дорогу полицейского.

Фото: Instagram/zscofficial

В данный момент футболист заключен под стражу, и экспертиза обнаружила следы наркотических средств в крови подозреваемого.

Администрация клуба "Замалек" не отказалась от помощи в отношении своего игрока, пригласив юристов для его защиты.

Между тем на Кубке президента РК по хоккею зафиксирована первая сенсация. Сборная Казахстана разгромила флагмана отечественного хоккея команду "Барыс" со счетом 5:0.

Здесь также нужно отметить, что подопечные Олега Болякина в первый день соревнований сами были биты хоккеистами "Лады" – 1:7.