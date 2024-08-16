Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского в Каире
Как пишет Foxsports, египетский футболист сбил полицейского на своем автомобиле. Он обвиняется в непредумышленном убийстве.
Судебные инстанции Египта заявили, что Фаттух ехал на большой скорости и под воздействием наркотиков совершил наезд на переходившего дорогу полицейского.
Фото: Instagram/zscofficial
В данный момент футболист заключен под стражу, и экспертиза обнаружила следы наркотических средств в крови подозреваемого.
Администрация клуба "Замалек" не отказалась от помощи в отношении своего игрока, пригласив юристов для его защиты.
Между тем на Кубке президента РК по хоккею зафиксирована первая сенсация. Сборная Казахстана разгромила флагмана отечественного хоккея команду "Барыс" со счетом 5:0.
Здесь также нужно отметить, что подопечные Олега Болякина в первый день соревнований сами были биты хоккеистами "Лады" – 1:7.