Финал Суперкубка: Роналду вывел вперед "Аль-Наср"
Фото: Instagram/cristiano
17 августа в финальном поединке Суперкубка Саудовской Аравии выясняли отношения отношения две сильнейшие команды прошлого розыгрыша чемпионата – "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", сообщает Zakon.kz.
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ожидаемо не остался без забитого мяча.
На 44-й минуте Роналду поразил ворота действующих чемпионов страны, открыв счет в матче.
39-летний португалец забил два гола и дал одну результативную передачу в двух стартовых матчах начавшегося сезона.
В прошедшей кампании Криштиану Роналду стал автором 50 забитых мячей в 51 встрече всех турниров.
Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.
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