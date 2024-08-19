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Международная экстремальная велогонка проходит в Кыргызстане

Велогонка, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 07:35 Фото: sport.akipress
17 августа в городе Бишкек стартовала экстремальная двухнедельная велогонка на выносливость Silk Road Mountain Race по горам Кыргызстана. Финишная прямая ожидает участников в городе Чолпон-Ата, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "Ала-Тоо 24", в соревнованиях принимают участие более 170 человек из 35 стран. Маршрут протяженностью 1938 км с набором высоты пройдет по многим горным перевалам, долинам, озерам Сон-Куль, Чатыр-Куль, Иссык-Куль.

Велогонка, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 07:35

Фото: 24.kg

Ежегодно маршрут гонки меняется, но его специфика остается неизменной. Маршрут специально прокладывается по горным тропам, а также по старым дорогам, которые были проложены в период СССР. Спать гонщики будут там, где получится. Все необходимое они везут на себе.

После 12 лет в команде Astana велогонщик Алексей Луценко сообщил о переходе в команду другой страны.

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