Олимпийский чемпион объяснил, почему казахстанские боксеры не проявили себя на Играх в Париже

Двукратный олимпийский чемпион Казахстана по боксу Иван Дычко поделился мыслями о выступлении казахстанских боксеров на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

В интервью sportarena.kz спортсмен сделал вывод, что казахстанская команда "перетренировалась" на сборах.

"Я недавно пересмотрел свой бой Олимпиады 2016 года против Эфе Аджагба. Я тот бой выиграл, но мне бой дался тяжело. Помню, что тогда я был перетренирован, не было свежести, боксировал без энтузиазма. Читал экспертов комментарии о том, что наши боксеры не дышат в третьем раунде. Из этого я делаю заключение, они не были свежими на Олимпиаде". Олимпийский чемпион Казахстана по боксу Иван Дычко

Он предположил, что подготовка казахстанцев к Олимпиаде была такая же интенсивная, что и у него в свое время.

"Я могу только представить, что подготовка была как моя. Это может прозвучать странно, но достаточно просто уменьшить нагрузку. Убрать элементы, не связанные с боксом. Это могут быть кроссы на 15 км, которые боксеру никогда не пригодятся, трехчасовые походы. Я называю то, от чего я страдал, что меня уничтожало. Нужно больше уделять внимания специальной подготовке, выносливости, чем общеразвивающим вещам", – рассказал боксер.

Утром 22 августа Дычко выступил в рамках очередного шоу от ProBoxTV в городе Плант-Сити штата Флорида. Его оппонентом стал американец Крейг Льюис.

