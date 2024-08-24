Перед реваншем Мейвезер оказался на 10 кг легче Готти
Фото: Instagram/floydmayweather
23 августа в городе Мехико прошла процедура взвешивания участников боксерского вечера, в ходе которого выяснилась большая разница в весе Флойда Мейвезера в отличие от Джона Готти, сообщает Zakon.kz.
Мейвезер показал на весах 72,75 кг, Готти-третий – 82,1 кг.
Выставочный бой пройдет сегодня.
Фото: Instagram/floydmayweather
Первый бой между Мейвезером и Готти состоялся год назад. Тогда судья остановил поединок в шестом раунде из-за нарушения правила, после чего на ринге завязалась массовая потасовка.
Непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (18-0) выступил с заявлением, где назвал имя бойца, который вскоре должен войти в октагон и подраться с Белалом Мухаммадом за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.
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