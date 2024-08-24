Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Футбольный матч во Франции прервали из-за пожара

Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 00:25 Фото: Х/NationalZone_
Матч чемпионата Франции по футболу в третьем дивизионе между "Орлеаном" и "Валансьеном", который проходил 23 августа, прервали из-за пожара на стадионе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в перерыве между таймами, когда загорелось кафе на арене "Стад де ла Сурс". Облако дыма заволокло стадион, матч был отменен, болельщики эвакуированы с трибун. Об этом проинформировала радиостанция France Bleu.

Оказалось, что это не единственный инцидент во время игры. Так, в первом тайме болельщик "Валансьена" упал с трибуны и был госпитализирован. К перерыву счет в матче был 1:1. Пока не известно, когда игра будет продолжена.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 00:25

Фото: francebleu.fr

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 00:25

Фото: francebleu.fr

А в Марокко представили проект самого большого стадиона в мире, который планируют возвести к чемпионату мира 2030 года.

Читайте также

Футзал Победа Астана
Вышло видео захватывающей победы казахстанских футзалистов над Таджикистаном
Футбол
"Зенит" – "Спартак": итоги битвы двух столиц
Шахматы Серебро Гран-При
Бибисара Асаубаева завоевала "серебро" женского Гран-при в Тбилиси
Алия Абди
Франция Пожар 2024 год Стадионы Фанаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: