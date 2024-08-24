Футбольный матч во Франции прервали из-за пожара
Инцидент произошел в перерыве между таймами, когда загорелось кафе на арене "Стад де ла Сурс". Облако дыма заволокло стадион, матч был отменен, болельщики эвакуированы с трибун. Об этом проинформировала радиостанция France Bleu.
La buvette du Stade de la Source en feu ! Il est demandé d’évacuer les tribunes. pic.twitter.com/6Fz0qowWqG— France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 23, 2024
Оказалось, что это не единственный инцидент во время игры. Так, в первом тайме болельщик "Валансьена" упал с трибуны и был госпитализирован. К перерыву счет в матче был 1:1. Пока не известно, когда игра будет продолжена.
Фото: francebleu.fr
Фото: francebleu.fr
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