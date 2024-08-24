Футбольный матч во Франции прервали из-за пожара

Матч чемпионата Франции по футболу в третьем дивизионе между "Орлеаном" и "Валансьеном", который проходил 23 августа, прервали из-за пожара на стадионе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в перерыве между таймами, когда загорелось кафе на арене "Стад де ла Сурс". Облако дыма заволокло стадион, матч был отменен, болельщики эвакуированы с трибун. Об этом проинформировала радиостанция France Bleu.

La buvette du Stade de la Source en feu ! Il est demandé d’évacuer les tribunes. pic.twitter.com/6Fz0qowWqG — France Bleu Orleans (@FBOrleans) August 23, 2024

Оказалось, что это не единственный инцидент во время игры. Так, в первом тайме болельщик "Валансьена" упал с трибуны и был госпитализирован. К перерыву счет в матче был 1:1. Пока не известно, когда игра будет продолжена.

Фото: francebleu.fr

Фото: francebleu.fr

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