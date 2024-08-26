12 факелов с Паралимпийским огнем начали движение по Франции
Фото: Х/ClareLouHart
25 августа Паралимпийский огонь начал путешествие по городам Франции, ранее проделав путь под Ла-Маншем, сообщает Zakon.kz.
В коммуне Кале были зажжены 11 других факелов. Их пронесут по городам Франции, чтобы вовлечь как можно больше французов в эстафету паралимпийского огня и привлечь внимание сообществ к жизни людей с ограниченными возможностями. Об этом передает Région Île-de-France на своей странице в Х.
Фото: Х/Antoine_Sillani
Движение факелов завершится в среду 28 августа в Париже. Именно в этот день будет зажжен Паралимпийский огонь. Спортивные соревнования продлятся до 8 сентября.
На днях футбольный матч во Франции прервали из-за пожара на стадионе.
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