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12 факелов с Паралимпийским огнем начали движение по Франции

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:50 Фото: Х/ClareLouHart
25 августа Паралимпийский огонь начал путешествие по городам Франции, ранее проделав путь под Ла-Маншем, сообщает Zakon.kz.

В коммуне Кале были зажжены 11 других факелов. Их пронесут по городам Франции, чтобы вовлечь как можно больше французов в эстафету паралимпийского огня и привлечь внимание сообществ к жизни людей с ограниченными возможностями. Об этом передает Région Île-de-France на своей странице в Х.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 08:50

Фото: Х/Antoine_Sillani

Движение факелов завершится в среду 28 августа в Париже. Именно в этот день будет зажжен Паралимпийский огонь. Спортивные соревнования продлятся до 8 сентября.

На днях футбольный матч во Франции прервали из-за пожара на стадионе.

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