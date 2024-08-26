Мировые звезды настольного тенниса приедут на турнир в Казахстан

Казахстан в третий раз в своей истории примет престижный международный турнир WTT Contender Almaty. В нем будут участвовать звезды мирового тенниса, сообщает Zakon.kz.

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По информации НОК РК, турнир пройдет в Алматы с 3 по 8 сентября 2024 года.

Местом его проведения станет Центр настольного тенниса ADD Ustel Tennis Ortalygy.

В этом году в WTT Contender Almaty примут участие 120 спортсменов. Они представят 22 страны мира.

У болельщиков будет возможность увидеть таких звезд мирового настольного тенниса, как бронзовый призер чемпионата мира в смешанном парном разряде, обладатель золотой медали молодежного мирового первенства Линь Шидун (Китай), серебряный призер Олимпийских игр в командном зачете Мива Харимото (Япония).

Сборную Казахстана представят 11 мужчин и 11 женщин. Среди них Кирилл Герасименко, Анастасия Лаврова, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева.

Призовой фонд предстоящего турнира составит 80 тыс. долларов.

Турнир в прямом эфире будут транслировать телеканал Qazsport и официальный YouTube канал World Table Tennis (WTT).

Ранее сообщалось, кто из казахстанских теннисистов выйдет на корт в первый игровой день US Open 2024.

