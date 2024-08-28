Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будущая швея из Абайской области стала чемпионкой мира по пара-армрестлингу

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 07:00 Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Второкурсница по специальности "Швейное производство" Арайлым Игимбаева завоевала две золотые медали на чемпионате мира по пара-армрестлингу в городе Кишиневе, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Арайлым стала трехкратной чемпионкой мира по пара-армрестлингу в Молдове. Информация об этом вышла 27 августа на официальном сайте регионального акимата.

Она одержала победу как в поединке левой, так и правой рукой в весовой категории до 50 кг по двум направлениям:

  • армрестлинг;
  • пара-армрестлинг.

С ранних лет Арайлым тренирует заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира и 20-кратный чемпион Азии Данияр Тайменов.

Абайская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 07:00

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Всего спортсмены Абайской области завоевали четыре золотые и три серебряные медали. Чемпионат объединил более 1200 спортсменов из 60 стран, включая Германию, Францию, Армению.

27 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал оказывать всестороннюю поддержку школам-интернатам и колледжам, готовящим олимпийский резерв.

Читайте также

UFC
Шавкат Рахмонов сохранил третье место в рейтинге лучших бойцов UFC
Баскетбол Игрок Барсы
"Барселона" включила в основной состав 12-летнего баскетболиста
Бейсбол История МЛБ
Дождь помог американскому бейсболисту сотворить историю в MLB
Алия Абди
Абайская область 2024 год Спортсмены Студенты Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
основатель Telegram
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
В Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС
В Илийском районе Алматинской области хотят объявить ЧС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: