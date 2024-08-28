Голландская полиция помешала проведению футбольного матча двух известных команд

Мэр города Роттердам (Нидерланды) Ахмед Абуталеб из-за забастовки полицейских профсоюзов запретил 1 сентября проводить игру чемпионата голландского первенства в высшем дивизионе между популярными клубами "Фейеноорд" и "Аякс", сообщает Zakon.kz.

По информации De Telegraaf, матч 4-го тура Эредивизи между "Фейеноордом" и "Аяксом" перенесут на другой срок. Такое решение приняли в мэрии города Роттердама.

Градоначальник Ахмед Абуталеб запретил проводить встречу известных голландских клубов 1 сентября в связи с забастовкой профсоюза полиции. Правоохранители отказываются работать в этот день, пытаясь добиться улучшения условий раннего выхода на пенсию.

Фото: Instagram/politie

В связи с отменой матча свое недовольство высказал Королевский футбольный союз Нидерландов, отметив, что футбол не должен становиться инструментом решения подобных проблем.

Между тем 29 августа в Париже состоится церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнется в 23:00 по казахстанскому времени. В параде открытия примет участие и казахстанская делегация атлетов, где наш флаг пронесут Берик Измаганбетов и Севда Алиева.