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Самая юная спортсменка сборной Казахстана и другие паралимпийцы в программе 5 сентября

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 05:55 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Сегодня в Париже выступит самая юная представительница сборной страны – дзюдоистка Альфия Тлеккабыл и еще пять паралимпийцев, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, казахстанцы выступят в четырех дисциплинах.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 05:55

Фото: пресс-служба МТС РК

Примечательно, что дзюдоистка Альфия Тлеккабыл отпраздновала 4 сентября свое совершеннолетие. Спортсменка поделилась эмоциями на фоне Эйфелевой башни.

Еще одна дзюдоистка проявит сегодня свое мастерство. Это дважды чемпионка мира 25-летняя Акмарал Науатбек.

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 05:55

Фото: Instagram/kaz_para_judo

А соревнования 4 сентября казахстанские паралимпийцы завершили с двумя медалями.

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