Норвегия не смогла победить Казахстан в четвертом розыгрыше Лиги наций

Игра третьей группы Лиги Б прошла в Алматы. Сборная Казахстана приняла команду Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.

Итог игры: 0:0 – явный фаворит не смог победить в Алматы.

Отметим, что все матчи Лиги наций пройдут этой осенью:

10 октября, 23:45, Австрия – Казахстан

13 октября, 18:00, Казахстан – Словения

14 ноября, 20:00, Казахстан – Австрия

17 ноября, 22:00, Норвегия – Казахстан

Победитель группы выйдет в Лигу А. Второе и третье место группы сыграют в стыках со сборными из Лиги С. Четвертое место вылетит в Лигу С.

Ранее акимат Алматы распространил обращение к болельщикам, собравшимся 6 сентября, чтобы посетить футбольный матч между сборными Казахстана и Норвегии.