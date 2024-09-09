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Задолженность фигуристки перед Плющенко получила новое решение

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 08:40 Фото: Instagram/arinaparsegovaofficial
8 августа стало известно о полном погашении долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой по иску академии Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Этери Тутберидзе приняла решение оплатить весь долг 12-летней фигуристки Парсеговой перед Плющенко, а не частично, как было задумано изначально. Об этом тренер рассказала на своей странице в Instagram.

"Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке".Этери Тутберидзе

Никулинский районный суд города Москвы 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" к ушедшей из академии Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн рублей.

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