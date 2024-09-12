Альварес и Берланга провели предматчевую дуэль взглядов
Важно признать, что "Канело" нарвался на критику, выбрав Берлангу своим следующим соперником. Зрители требуют от него поединка с Дэвидом Бенавидесом, которого Альварес избегал несколько лет.
Фото: Instagram/canelo
Недавно Альварес лишился статуса абсолютного чемпиона, но у него все еще остаются титулы:
- WBC;
- WBO;
- WBA;
- пояс журнала The Ring.
Фото: Instagram/canelo
Американский боксер Берланга тоже амбициозен. По крайней мере, на пресс-конференциях он "рвал на себе рубашку", грозя Саулю нокаутом, а также хвастался своей силой и мастерством.
Фото: Instagram/edgarberlanga
Но среди экспертов Берланга производит впечатление трештокера, который просто пытается "продать поединок".
Особенность предстоящего боя в том, что "Канело" возвращается на ринг в День независимости Мексики.
Фото: Instagram/daznboxing
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