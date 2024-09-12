Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Альварес и Берланга провели предматчевую дуэль взглядов

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 02:18 Фото: Instagram/edgarberlanga
12 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес и Эдгар Берланга провели битву взглядов, сообщает Zakon.kz.

Важно признать, что "Канело" нарвался на критику, выбрав Берлангу своим следующим соперником. Зрители требуют от него поединка с Дэвидом Бенавидесом, которого Альварес избегал несколько лет.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 02:18

Фото: Instagram/canelo

Недавно Альварес лишился статуса абсолютного чемпиона, но у него все еще остаются титулы:

  • WBC;
  • WBO;
  • WBA;
  • пояс журнала The Ring.
Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 02:18

Фото: Instagram/canelo

Американский боксер Берланга тоже амбициозен. По крайней мере, на пресс-конференциях он "рвал на себе рубашку", грозя Саулю нокаутом, а также хвастался своей силой и мастерством.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 02:18

Фото: Instagram/edgarberlanga

Но среди экспертов Берланга производит впечатление трештокера, который просто пытается "продать поединок".

Особенность предстоящего боя в том, что "Канело" возвращается на ринг в День независимости Мексики.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 02:18

Фото: Instagram/daznboxing

А Ронда Роузи на днях вошла в топ-4 лучших бойцов UFC.

Читайте также

Сколько медалей принес в копилку Казахстана пятый день Всемирных игр кочевников
Сколько медалей принес в копилку Казахстана пятый день Всемирных игр кочевников
кокпар
"Серебро" завоевали казахстанцы по кокбору на V Всемирных играх кочевников
Алматы, вид на город Алматы, горы, весна
Матч "Астана" – "Челси" пройдет на Центральном стадионе Алматы
Алия Абди
Мексика США Альварес Сауль "Канело" 2024 год Бокс Спортсмены Лос-Анджелес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Самый длинный в Казахстане автомобильный тоннель сдали в эксплуатацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: