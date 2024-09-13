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Александр Бублик откроет домашний матч "Кубка Дэвиса"

Откроет домашний матч &quot;Кубка Дэвиса&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 16:07 Фото: ФТК
В Астане прошла жеребьевка матча первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Дании.

14 сентября игровой день откроет первая ракетка Казахстана Александр Бублик в поединке против Эльмера Мёллера. Затем во втором матче на корт выйдут Александр Шевченко и Август Хольмгрен.

Программу 15 сентября начнут пары: Александр Недовесов/Бейбит Жукаев и Йоханнес Ингилдсен/Кристиан Сигсгаард. Затем планируются две одиночные встречи – Александр Бублик сразится с Августом Хольмгреном, а Александру Шевченко будет противостоять Эльмер Мёллер.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игрока в любом из матчей не позднее, чем за час до начала игры.

Beeline Janymda. Смотрите матчи и делитесь эмоциями, где бы вы не находились!

Александр Бублик откроет домашний матч Кубка Дэвиса, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 16:07

Фото: ФТК

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