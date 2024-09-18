Казахстанский боксер получил новый бой после знаменательного дебюта в США

Казахстанский боксер-профессионал, выступающий в первой средней весовых категориях Садриддин Ахмедов узнал дату нового поединка, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, первое появление на американском ринге для Садриддина прошло на "ура". Бился он в конце августа с представителем США Антонио Тоддои, которого после нокаута от астанчанина дисквалифицировали до октября 2024 года.

Теперь Ахметов узнал дату очередного поединка, но пока его соперник неизвестен.

На данный момент Садриддин Ахмедов имеет рекорд 14 побед и ни единого поражения. 12 из 14 боев казахстанец заканчивал нокаутом.

Ранее чемпион мира в среднем весе по версии WBO/IBF казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал заявление объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса.

