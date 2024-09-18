Дебютный гол Мбаппе в составе "Реала" в Лиге чемпионов вызвал реакцию эксперта

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в дебютном матче Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

17 сентября мадридский "Реал" одержал победу в первом матче Лиги чемпионов – 2024/2025 с немецким "Штутгартом" (3:1). Французский форвард забил гол в этой встрече.

"Мбаппе является фантастическим игроком. Он очень скромный, усердно работает. Килиан отличный парень, мы все им очень довольны", – говорит Анчелотти.

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

17 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором итальянский "Ювентус" принимал нидерландский ПСВ на своем домашнем стадионе "Альянц" в Турине.

