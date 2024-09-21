Звезда казахстанского бокса завершил бой яркой номинацией за титул против россиянина. Теперь в копилке Руслана Мадиева пояс WBA Asia, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, россиянин Тигран Согоян был хорошей оппозицией для казахстанца. Российский спортсмен выбрал тактику выжидания. Во втором отрезке времени Мадиев усилил прессинг и тщательно зажимал у канатов Тиграна.

В седьмом и восьмом раундах казахстанец окончательно взял ситуацию в свои руки. В девятом раунде, а далее и в десятом отрезке, ситуация для представителя России осталась неизменной.

Согоян уступил Мадиеву место лидерства в ринге. Руслан Мадиев победил единогласным решением судей и стал чемпионом WBA Asia.

Ранее появилась информация, что турнир по женскому боксу впервые пройдет в Казахстане без защитных шлемов.

