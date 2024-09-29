ФК "Актобе" во второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана

29 сентября на Центральном стадионе Алматы прошел финальный поединок Кубка Казахстана-2024 по футболу, где "Актобе" сумел обыграть "Атырау" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Победив в западном дерби "Актобе" во второй раз в своей истории забирает почетный трофей. До этого они завоевывали Кубок в 2008 году. Решающий матч для подопечных Игоря Леонова сложился непростым, они проигрывали по ходу игры с разницей в один мяч.

Счет в финале Кубка РК на 24-ой минуте открыл футболист "Атырау" – Николай Сигневич.

Результат 1:0 продержался почти весь матч, и самое интересное началось на последних минутах финального противостояния.

На 89-й минуте в спорной ситуации арбитр назначил пенальти в ворота атырауской дружины, который удачно реализовал Алибек Касым.

Спустя считанные секунды актюбинцы забили победный гол в исполнении Фредди Гондола – 2:1.

Тем самым "Актобе" во второй раз в своей истории выиграл Кубок страны и гарантировал себе участие в еврокубках на будущий год.

За победу в этом турнире команда Леонова получила денежный приз в размере 65 млн тенге, а в кассу "Атырау" досталось 45 млн тенге.

Параллельно с финальным матчем Кубка республики прошел один из поединков чемпионата КПЛ-2024, где в столичном дерби "Женис" сыграл вничью "Астаной" – 1:1.

27 сентября "Ордабасы" обыграл "Туран" (2:0) и вышел на второе место в турнирной таблице казахстанского первенства. А "Тобол" был сильнее карагандинского "Шахтера" (1:0) и включился в борьбу за призы нынешнего сезона.

