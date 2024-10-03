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Роналду проиграл приз лучшего игрока "Манчестер Юнайтед" в 21 веке

Футбол Лучший игрок МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 17:38 Фото: Instagram/waynerooney
Интернет-портал Goal назвал 25 лучших футболистов, которые защищали честь "манкунианцев" с 2000 года, во главе встал Уэйн Руни, сообщает Zakon.kz.

38-летний Уэйн Руни признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в XXI веке по версии Goal. В данном рейтинге, куда вошли 25 футболистов "красных дьяволов", он обошел Криштиану Роналду и Неманя Видича.

Футбол Лучший игрок МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 17:38

Фото: Instagram/cristiano

В топ-10 лучших игроков "МЮ" в 21-м веке также включены Руд ван Нистелрой, Пол Скоулз, Рио Фердинанд, Райан Гиггз, Дэвид Бекхэм, Рой Кин и Патрис Эвра.

Легендарный форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни завершил карьеру футболиста в начале 2021 года, позже став тренером команды "Дерби Каунти".

На протяжении пяти лет, с 2004 по 2009 годы, Руни играл вместе с Криштиану Роналду за "манкунианцев", завоевав многочисленное количество трофеев.

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