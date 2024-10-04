Определилась тройка призеров в женском одиночном катании на Мемориале Дениса Тена

В Астане 4 октября стали известны призеры в женском одиночном катании, сообщает Zakon.kz.

Так победу среди одиночниц одержала чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию. 17-летняя Софья Самоделкина, выступающая под флагом Казахстана стала серебряным призером. За второй прокат она получила 125,83 балла, что в сумме принесло ей 189,67 балла.

Бронзу выиграла итальянка Лара Наки Гутманн.

Турнир входит в категорию Challenge Международного союза конькобежцев и проходил в ледовом дворце "Барыс Арена".

Фото: Telegram/teamsamodelkina

По итогам короткой программы 3 октября Софья Самоделкина также находилась в призовой тройке.