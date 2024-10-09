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В Алматы участницу Паралимпийских игр Камиле Досмаловой подарили 2 млн тенге

Поздравление , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 20:12 Фото: акимат Алматы
Камиля Досмалова – мастер спорта международного класса по паратаеквондо. На прошедших XVII летних Паралимпийских играх в Париже она заняла пятое место, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов поздравил спортсменку и ее личного тренера Анвара Усенова с успешным выступлением, подчеркнув, что она служит примером силы воли и упорства.

Из рук чиновника Досмалова и ее наставник получили благодарственные письма от имени премьер-министра Олжаса Бектенова, а также денежные сертификаты: Досмалова – на сумму 2 млн тенге, а Усенов – на 1,5 млн.

Вдобавок спортсменке предоставили служебное жилье.

"Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, которые за нас болели, а также акимату Алматы за внимание и неоценимую поддержку. Для меня это важная опора для дальнейших достижений", – сказала Камиля Досмалова.

На прошедшей Паралимпиаде сборная Казахстана завоевала рекордные девять медалей, из них две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Ранее в аэропорту Алматы тепло встретили чемпионку Ангелину Лукас.

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