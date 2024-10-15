Димаш Кудаберген торжественно открыл профессиональный теннисный турнир в Алматы

15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open-2024, где выступил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Казахстана с гипсовой повязке на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны.

Талантливый исполнитель после небольшого выступления пожелал всем собравшимся доброго напутствия, а спортсменам удачи в будущем состязании.





Фото: Zakon.kz

Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия ATP-250 стал знаменитый казахстанский файтер UFC – Шавкат Рахмонов.





Фото: Zakon.kz

Сейчас "Номад" начал подготовку на титульный поединок чемпиона UFC в полусреднем весе, где его соперником будет действующий обладатель пояса – американец Белал Мухаммад.

