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Димаш Кудаберген торжественно открыл профессиональный теннисный турнир в Алматы

Теннис Открытие АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30 Фото: Zakon.kz
15 октября в Алматы состоялась церемония открытия крупного международного турнира по теннису Almaty Open-2024, где выступил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает Zakon.kz.

Народный артист Казахстана с гипсовой повязке на руке спел три своих произведения для многочисленных поклонников, которые приехали из разных уголков нашей страны.

Талантливый исполнитель после небольшого выступления пожелал всем собравшимся доброго напутствия, а спортсменам удачи в будущем состязании.

Теннис Открытие АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30

Фото: Zakon.kz

Одним из почетных гостей торжественной церемонии открытия ATP-250 стал знаменитый казахстанский файтер UFC – Шавкат Рахмонов.

UFC Гость АТП 250, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:30

Фото: Zakon.kz

Сейчас "Номад" начал подготовку на титульный поединок чемпиона UFC в полусреднем весе, где его соперником будет действующий обладатель пояса – американец Белал Мухаммад.

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