"Реал Мадрид" обеспокоен скандалом с возможным участием Килиана Мбаппе

Футбольный клуб "Реал" удалил изображение французского форварда из своей рекламной кампании на фоне секс-скандала, в котором он может быть замешан, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Реал" Мадрид убрал Килиана Мбаппе с фотографии из последней рекламной кампании коллекции Artist Pack.

Ранее, мадридский клуб объявил о выпуске линии одежды для привлечения внимания к своим спортивным и социальным проектам благотворительного фонда для уязвимых групп.

Отсутствие Мбаппе на фотографии могло остаться незамеченным, если бы Джуд Беллингем не опубликовал неотредактированную версию рекламной акции в своей соцсети. Позднее это изображение было удалено.

Мбаппе оказался в центре скандала в связи со своим визитом в Стокгольм. По данным шведских СМИ, 10 октября было совершено изнасилование в отеле, где останавливался Мбаппе и его компания, а в совершении преступления подозревается сам Килиан.