Роналду подарил победу "Аль-Насру" на 97-ой минуте матча с "Аль-Шабабом"
Фото: Instagram/alnassr
Капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил свой 907-й гол в карьере. Он помог команде обыграть "Аль-Шабаб", отличившись с пенальти на 97-й поединка чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.
Решающий гол португальского нападающего принес успех команде "Аль-Наср", которая одержала победу со счетом 2:1. А для самого Криштиану это 907 гол в его карьере.
Клуб Роналду мог и не удержать этот результат, если бы игрок "Аль-Шабаба" на 13-й добавленной минуте встречи реализовал пенальти.
Таким образом, 39-летний форвард отметился взятием ворот в 12-ти из 14 матчей текущего сезона.
"Мы никогда не сдаемся".Криштиану Роналду
Плюс Роналду в составе "Аль-Насра" успешно использовал все 19 ударов с 11-метровой точки.
На днях португальская звезда занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов планеты.
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