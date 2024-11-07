Казахстанские боксеры завершили молодежный чемпионат мира с 17 медалями

Фото: НОК РК

В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем шестью золотыми медалями, сообщает Zakon.kz.

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