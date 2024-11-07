Казахстанские боксеры завершили молодежный чемпионат мира с 17 медалями
Фото: НОК РК
В Будве (Черногория) завершился молодежный чемпионат мира по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем шестью золотыми медалями, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, всего наши боксеры завоевали на ЧМ 17 наград.
Первыми стали:
- Торехан Сабырхан (67 кг);
- Санжарали Бегалиев (75 кг);
- Елянур Турганова (50 кг);
- Аружан Зейноллаева (81 кг);
- Бексултан Боранбек (51 кг);
- Онер Сейлхан (71 кг).
Серебряную медаль завоевала Улдана Таубай (66 кг).
С "бронзой" завершили ЧМ:
- Диас Берикбай (48 кг);
- Жансери Кошербаев (57 кг);
- Расул Асанханов (92 кг);
- Аслан Елдибайулы (92+ кг);
- Анель Абдрасилова (48 кг);
- Багжан Отынбай (52 кг);
- Толганай Касымхан (60 кг);
- Аружан Жанабаева (63 кг);
- Шугыла Налибай (75 кг);
- Панар Сейтханкызы (81+ кг).
Ранее стал известен график спортивных мероприятий на этой неделе с участием спортсменов из Казахстана.
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