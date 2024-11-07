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Рекорд Казахстана был установлен на чемпионате страны по плаванию в Алматы

Рекорд Казахстана был установлен на чемпионате страны по плаванию в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 08:28 Фото: НОК РК
Казахстанские пловцы установили рекорды внутри страны. Исторический заплыв случился 6 ноября в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В эстафете 4/100, вольный стиль, среди женщин отличились спортсменки из:

  1. Туркестана – 3.53.27
  2. Шымкента – 3.54.66
  3. Алматы 1 – 3.55.01

Среди мужчин в этой же категории рекорд установил спортсмен из Алматы:

  1. Алматы 1 – 3.17.89 (рекорд Казахстана)
  2. Шымкент – 3.19.20
  3. Астана 1 – 3.19.72

Ранее стало известно, чем привлекательны матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

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