Рекорд Казахстана был установлен на чемпионате страны по плаванию в Алматы
Фото: НОК РК
Казахстанские пловцы установили рекорды внутри страны. Исторический заплыв случился 6 ноября в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В эстафете 4/100, вольный стиль, среди женщин отличились спортсменки из:
- Туркестана – 3.53.27
- Шымкента – 3.54.66
- Алматы 1 – 3.55.01
Среди мужчин в этой же категории рекорд установил спортсмен из Алматы:
- Алматы 1 – 3.17.89 (рекорд Казахстана)
- Шымкент – 3.19.20
- Астана 1 – 3.19.72
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