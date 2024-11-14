В битве за Кубок Лиги и рекордные призовые сойдутся столичные клубы

23 ноября в Туркестане состоится финальный матч первого в истории казахстанского футбола коммерческого турнира 1XBET QFL Кубок Лиги.

Престижный трофей разыграют столичные "Астана" и "Женис".

Фото: 1XBET

На пути к решающему матчу "Астана" на стадии полуфинала в серии из двух матчей взяла верх над "Елимаем" (0:0, 0:0, по пенальти 3:1), "Женис" же сотворил настоящую сенсацию обыграв будущего чемпиона страны алматинский "Кайрат" (2:0, 0:2, по пенальти 3:2).

Общий призовой фонд Кубка Лиги составил один миллион долларов и это абсолютный рекорд для соревнований проводившихся в Казахстане. При этом обладатель Кубка получит 90, а финалист 50 миллионов тенге.

"Этот турнир знаменует новую эру в развитии казахстанского футбола. Проведение финала на "Туркестан Арене" подчеркивает наше стремление развивать спорт в регионах и создавать незабываемые впечатления для болельщиков со всей страны", — говорится в сообщении организационного комитета.

Сам же финал обещает стать настоящим праздником футбола. Болельщиков ждет не просто матч, а настоящее шоу с выступлением суперзвезды казахстанской сцены H1RO и головокружительными спецэффектами.

На территории стадиона будут работать интерактивные зоны, включая фотозону с репликой кубка и панна-футбольную площадку с участием профессиональных фристайлеров.

Главным же призом для зрителей станет автомобиль CHERRY TIGGO 4 PRO от генерального спонсора турнира 1XBET.

Сюрпризы ждут и тех, кто будет следить за перипетиями матча у экранов телевизоров. Трансляция с использованием новейших технологий, позволит любителям футбола ощутить себя на стадионе. Этому будут способствовать 15 камер, включая системы панорамной съемки и камеры в воротах. Также, впервые будет применена технология дополненной реальности для демонстрации расширенной статистики в прямом эфире.