Нуралы Алип обеспечил победу клубу "Зенит"

23 ноября в Оренбурге казахстанец принес победу санкт-петербургскому футбольному клубу в матче с местной командой, сообщает Zakon.kz.

Встреча "Зенит" – "Оренбург" проходила в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Победного гола ждали почти час. Решающей стала атака на 96-й минуте, когда Александр Ерохин замкнул подачу казахстанца Нуралы Алипа.

Защитник национальной сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на эту игру в стартовом составе, отыграв без замены все 90 минут.

Фото: Instagram/zenit_spb

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