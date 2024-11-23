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Нуралы Алип обеспечил победу клубу "Зенит"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 02:20 Фото: Instagram/zenit_spb
23 ноября в Оренбурге казахстанец принес победу санкт-петербургскому футбольному клубу в матче с местной командой, сообщает Zakon.kz.

Встреча "Зенит" – "Оренбург" проходила в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Победного гола ждали почти час. Решающей стала атака на 96-й минуте, когда Александр Ерохин замкнул подачу казахстанца Нуралы Алипа.

Защитник национальной сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на эту игру в стартовом составе, отыграв без замены все 90 минут.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 02:20

Фото: Instagram/zenit_spb

На днях ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана.

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