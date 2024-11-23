Нуралы Алип обеспечил победу клубу "Зенит"
Фото: Instagram/zenit_spb
23 ноября в Оренбурге казахстанец принес победу санкт-петербургскому футбольному клубу в матче с местной командой, сообщает Zakon.kz.
Встреча "Зенит" – "Оренбург" проходила в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Победного гола ждали почти час. Решающей стала атака на 96-й минуте, когда Александр Ерохин замкнул подачу казахстанца Нуралы Алипа.
Защитник национальной сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на эту игру в стартовом составе, отыграв без замены все 90 минут.
Фото: Instagram/zenit_spb
На днях ФК "Кайрат" на новый сезон усилился игроком сборной Казахстана.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript