Титулованный таэквондист завершил карьеру топ-спортсмена в Казахстане
Фото: НОК РК
Один из лидеров национальной сборной таэквондист, Смайыл Дуйсебай, решил завершить свою карьеру и начать тренерскую деятельность в родном Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
По информации Sportarena.kz, к своим новым обязанностям – работе с детьми – молодой специалист уже приступил.
Последним международным стартом 28-летнего Дуйсебая была прошлогодняя Азиада, где Смайыл выиграл бронзовую медаль в весовой категории + 80 кг.
Главные достижения в карьере: серебряный призер двух чемпионатов Азии (2016, 2021), чемпион Азии (2018), серебряный призер Универсиады (2019), победитель клубного чемпионата Азии (2022), бронзовый призер чемпионата Азии (2022), бронзовый призер Азиады (2023). МСРК. МСМК.
Ранее команда Казахстана по шорт-треку 24 ноября отметилась тремя медалями на
международном турнире Alta Valtellina Trophy в Бормио (Италия).
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