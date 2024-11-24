Титулованный таэквондист завершил карьеру топ-спортсмена в Казахстане

Фото: НОК РК

Один из лидеров национальной сборной таэквондист, Смайыл Дуйсебай, решил завершить свою карьеру и начать тренерскую деятельность в родном Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

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