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Вратарь женской сборной США по футболу объявила о завершении карьеры в международном футболе

Вратарь женской сборной США по футболу объявила о завершении карьеры в международном футболе, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 06:35 Фото: Брэд Смит/ISI Photos
Вратарь женской сборной США (USWNT), Алисса Наехер, которая долгое время была вратарем, объявила о том, что вскоре завершит карьеру в футболе, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Наехер, которая за свою 11-летнюю карьеру дважды выигрывала чемпионат мира среди женщин в составе сборной США, примет участие в предстоящих матчах в Европе против Англии и Нидерландов, прежде чем покинуть национальную команду.

В посте в социальных сетях она назвала свое выступление за сборную США по женскому футболу "величайшей честью", добавив:

"Когда я начинала этот путь, я и представить себе не могла, куда он меня приведет. Я так благодарна всем товарищам по команде, с которыми я делила поле; товарищам по команде, которые стали друзьями на всю жизнь. Спасибо всем вам за то, что подталкивали меня, поддерживали и делали меня лучшим человеком/игроком каждый день!".

Наехер сыграла 113 матчей за USWNT, и имеет третий показатель для вратаря после Хоуп Соло и Брианы Скерри. На Олимпийских играх в Париже в этом году Наехер была основным вратарем, где сборная США выиграла золото.

Ранее стало известно, что экс-звезду европейского футбола ограбили в США.

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