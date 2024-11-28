Борец, лишивший Казахстан олимпийской медали, получил жестокое наказание

Национальное антидопинговое агентство дисквалифицировало на четыре года звезду мировой борьбы из Индии Байранга Пунию. Все потому что марте этого года титулованный "вольник" отказался проходить тест на обнаружение допинга, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, Пуния на протяжении нескольких лет был одним из самых принципиальных соперников казахстанца Даулета Ниязбекова в весовой категории до 65 кг. К примеру, на Олимпиаде в Токио в схватке за бронзовую медаль он победил нашего соотечественника со счетом 8:0.



Главные достижения в карьере индийского спортсмена: бронзовый призер двух чемпионатов Азии (2013, 2018), финалист четырех чемпионатов Азии (2014, 2020, 2021, 2022), финалист Азиады (2014), двукратный чемпион Азии (2017, 2019), чемпион Азиады (2018), финалист чемпионата мира (2018), бронзовый призер трех чемпионатов мира (2013, 2019, 2022), бронзовый призер Олимпиады (2021). Мастер спорта Республики Индия. Мастер спорта международного класса.

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