Звезду НБА оштрафовали на 35 тыс. долларов за непристойный жест
Фото: Х/StatMamba
Баскетболиста Расселла Уэстбрука оштрафовали на крупную сумму за показанный соперникам средний палец, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы НБА, 29 ноября разыгрывающему "Денвер Наггетс" Расселлу Уэстбруку выставлен штраф в размере 35 тыс. долларов за "непристойный жест", который он показал в адрес скамейки "Нью-Йорк Никс".
Фото: X/LegionHoops
Встреча состоялась 25 ноября и завершилась победой "Нью-Йорка" со счетом 145:118. Во время четвертой четверти Уэстбрук показал средний палец скамейке запасных "Никс", забив трехочковый.
36-летний Уэстбрук – девятикратный участник Матча всех звезд, рекордсмен НБА по трипл-даблам.
А форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
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